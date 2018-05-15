عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.
الثلاثاء ، 15- 05- 2018 - 10:01:00
طرابلس 15 مايو 2018 ( وال ) - التقى عضو المجلس الرئاسي الدكتور
"محمد عماري زايد" امس الإثنين سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
"بيتينيا موشايدت".
وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، المواضيع ذات الشأن
السياسي والأمني في البلاد، والخطوات المتخذة لتعديل الاتفاق السياسي.
وعبرت السفيرة عن قلقها لتطورات الأحداث في الجنوب، وما سيترتب عليه
من تهديد لأمن ليبيا وسلامة المواطنين.
وأكد الدكتور "عماري" حرص المجلس الرئاسي على تشكيل حكومة موسعة تنال
الثقة من مجلس النواب تعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتبسط سيطرتها على
كامل الدولة بما يمكنها من تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات من أجل الوصول
بليبيا إلى بر الأمان.
...( وال ) ...
"محمد عماري زايد" امس الإثنين سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
"بيتينيا موشايدت".
وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، المواضيع ذات الشأن
السياسي والأمني في البلاد، والخطوات المتخذة لتعديل الاتفاق السياسي.
وعبرت السفيرة عن قلقها لتطورات الأحداث في الجنوب، وما سيترتب عليه
من تهديد لأمن ليبيا وسلامة المواطنين.
وأكد الدكتور "عماري" حرص المجلس الرئاسي على تشكيل حكومة موسعة تنال
الثقة من مجلس النواب تعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتبسط سيطرتها على
كامل الدولة بما يمكنها من تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات من أجل الوصول
بليبيا إلى بر الأمان.
...( وال ) ...