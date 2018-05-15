طرابلس 15 مايو 2018 ( وال ) - التقى عضو المجلس الرئاسي الدكتور"محمد عماري زايد" امس الإثنين سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا"بيتينيا موشايدت".وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، المواضيع ذات الشأنالسياسي والأمني في البلاد، والخطوات المتخذة لتعديل الاتفاق السياسي.وعبرت السفيرة عن قلقها لتطورات الأحداث في الجنوب، وما سيترتب عليهمن تهديد لأمن ليبيا وسلامة المواطنين.وأكد الدكتور "عماري" حرص المجلس الرئاسي على تشكيل حكومة موسعة تنالالثقة من مجلس النواب تعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتبسط سيطرتها علىكامل الدولة بما يمكنها من تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات من أجل الوصولبليبيا إلى بر الأمان....( وال ) ...