رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس المجلس المحلي تاورغاء.
الثلاثاء ، 15- 05- 2018 - 10:04:00
طرابلس 15 مايو 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق " فائز السراج " امس الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع رئيس
المجلس المحلي تاورغاء "عبد الرحمن الشكشاك"، للوقوف على آخر التطورات
الخاصة بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.
وأفادت ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء : أن الشكشاك
أطلع السيد الرئيس على النتائج الايجابية للقاءات اللجان المعنية لإزالة
ما يعيق هذه العودة، والتي تبشر بنهاية قريبة للأزمة.
...( وال ) ...
الوفاق " فائز السراج " امس الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع رئيس
المجلس المحلي تاورغاء "عبد الرحمن الشكشاك"، للوقوف على آخر التطورات
الخاصة بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.
وأفادت ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء : أن الشكشاك
أطلع السيد الرئيس على النتائج الايجابية للقاءات اللجان المعنية لإزالة
ما يعيق هذه العودة، والتي تبشر بنهاية قريبة للأزمة.
...( وال ) ...