تباطؤ النمو الألماني إلى 0,3% في الربع الاول بفعل تجارة ضعيفة .



برلين 15 مايو 2018 ( وال ) - أظهر تقدير أولي من مكتب الإحصاءات

الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء تباطؤ نمو اقتصاد ألمانيا أكثر من

المتوقع في الربع الأول من السنة بسبب تجارة ضعيفة.

ونما أكبر اقتصاد أوروبي 0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى - أبطأ

وتيرة منذ الربع الثالث من 2016 - بعد نموه 0.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة

الأخيرة من العام الماضي.

توقع الاقتصاديون في المتوسط نمو الاقتصاد 0.4 بالمئة ودارت التقديرات

بين 0.2 و0.5 بالمئة في الاستطلاع الذي أجرته رويترز لآراء 34 اقتصاديا.

وقال مكتب الإحصاءات إن المساهمات الإيجابية في الربع الأول جاءت بالأساس

من الطلب المحلي بينما اتسمت التجارة بالضعف.