محاضرة علمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بعين زاره حول البحث العلمى .





طرابلس 15 مايو 2018 ( وال ) - قدم الخبير الليبي الدكتور أمين

بريدان محاضرة علمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بعين زاره

حول البحث العلمى (الورقة البحثية _ المحتويات _ التطور _ الأخطاء

الشائعة ) . وتناول المحاضر الطرق العلمية الحديثة للبحاث في المجالات العلمية

وكيفية كتابة الورقة البحثية وتطورها والأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها

بحضور حشد من الأطباء والباحث والمهتمين بمجال البحث العلمى من العاملين

بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض والجامعة والمراكز البحثية العلمية .

وتم التأكيد من خلال هذه المحاضرة على ضرورة الاستمرار في دعم

الابحاث العلمية في مختلف المجالات ، ومواصلة التعليم والتدريب على

البحث العلمي وكتابة الأوراق البحثية فى المحاضرات والدورات.

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