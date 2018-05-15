محاضرة علمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بعين زاره حول البحث العلمى .الثلاثاء ، 15-05-2018 - 09:49:00



طرابلس 15 مايو 2018 ( وال ) - قدم الخبير الليبي الدكتور أمين
بريدان محاضرة علمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بعين زاره
حول البحث العلمى (الورقة البحثية _ المحتويات _ التطور _ الأخطاء
الشائعة ) . وتناول المحاضر الطرق العلمية الحديثة للبحاث في المجالات العلمية
وكيفية كتابة الورقة البحثية وتطورها والأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها
بحضور حشد من الأطباء والباحث والمهتمين بمجال البحث العلمى من العاملين
بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض والجامعة والمراكز البحثية العلمية .
وتم التأكيد من خلال هذه المحاضرة على ضرورة الاستمرار في دعم
الابحاث العلمية في مختلف المجالات ، ومواصلة التعليم والتدريب على
البحث العلمي وكتابة الأوراق البحثية فى المحاضرات والدورات.
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها
سيالة امام المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب في باريس :بلادي دفعت ثمنا باهظا من ارواح شبابها في مكافحة الارهاب ولكنها على يقين بانها قامت بواجبها الانساني وطنيا واقليميا ودوليا .
الاعلان في طرابلس عن اشهار الجمعية الليبية الايطالية لتنمية الاعمال ilbda

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا