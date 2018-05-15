الكوريتان تعقدان محادثات رفيعة لبحث الخطوات الضرورية لتنفيذ تعهد بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.





سيول 15 مايو 2018 (وال) - أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أن

الكوريتين اتفقتا اليوم الثلاثاء على إجراء محادثات رفيعة المستوى غد

الأربعاء لبحث الخطوات الضرورية لتنفيذ تعهد بنزع السلاح النووي من شبه

الجزيرة الكورية.

وقالت الوزارة في بيان "سيعقد الجنوب والشمال اجتماعا رفيع المستوى

في 16 مايو في قصر السلام في بانمونجوم لبحث تنفيذ إعلان بانمونجوم لسلام

ورخاء ووحدة شبه الجزيرة الكورية".

وسيكون الاجتماع هو الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها كوريا

الشمالية والتي أنعشت الآمال في إنهاء سبعة عقود من الصراع في شبه

الجزيرة الكورية.

كانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية قالت السبت الماضي إن

بيونجيانج قررت تفكيك موقع التجارب النووية في الفترة ما بين 23 و25 مايو

وذلك وفاء بتعهدها بالتوقف عن إجراء اختبارات نووية. جاء ذلك قبل شهر من

اجتماع قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في سنغافورة.

وفي محادثات الأربعاء سترسل كوريا الشمالية وفدا من 29 فردا يقوده ري سون

جون رئيس لجنة التوحيد السلمي للدولة. وسيقود تشو ميونج جيون وزير الوحدة

في كوريا الجنوبية فريق بلاده الذي يضم خمسة أفراد.

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