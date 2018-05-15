الكويت تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع في غزة.





نيويورك 15 مايو 2018 (وال) - أعلنت البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة

أنها دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي صباح اليوم الثلاثاء حول

الوضع المتفجر في الشرق الأوسط بعد مقتل عشرات الفلسطينيين بأيدي رصاص

قوات الاحتلال الاسرائلي على قطاع غزة المحاصر.

وكان منصور العتيبي سفير الكويت لدى الأمم المتحدة قد قال في وقت سابق

"ندين ما حدث. سيكون هناك رد فعل من قبلنا".

من جهته، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه ينتظر من

مجلس الأمن "أن يتحمل مسؤولياته لوقف هذه المجزرة والتنديد بها ومحاسبة

المسؤولين عنها".

وأوضح منصور أن نظيره في مقر الأمم المتحدة في جنيف يسعى إلى عقد اجتماع

طارئ لمجلس حقوق الإنسان لبدء تحقيق مستقل حول ما حصل أمس الاثنين في

غزة.

ودشنت امريكا رسميا سفارتها في مدينة القدس أمس الاثنين في خطوة

مثيرة للجدل في حفل تضمن كلمة مصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما

استشهد 59 فلسطينيا على الأقل بينهم اطفال في مواجهات عنيفة اندلعت قوات

الاحتلال على الحدود عند قطاع غزة.

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