جمعية ايادى الخير بطرابلس توزع مساعدات غدائية على الاسر
المحتاجة بسرت .
الثلاثاء ، 15- 05- 2018 - 09:26:00
سرت 15 مايو 2018 ( وال )- وزعت جمعية أيادي الخير للاعمال الخيرية
بطرابلس مساعدات غدائية بمناسبة قدوم شهر رمضان على الاسر المحتاجة بسرت
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وقال رئيس لجنة الازمة بسرت لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت إن
هذه القافلة استهدفت اكثر من 400 اسرة .
وأوضح أن الشحنة تضمنت مساعدات غذائية تضم سلع تموينية ومواد غدائية
تكفى حاجيات الاسرة فترة شهر تقريبا وجارى توزيع شحنة اخرى قبل عيد الفطر
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...(وال سرت)...