جمعية ايادى الخير بطرابلس توزع مساعدات غدائية على الاسر المحتاجة بسرت .الثلاثاء ، 15-05-2018 - 09:26:00



سرت 15 مايو 2018 ( وال )- وزعت جمعية أيادي الخير للاعمال الخيرية
بطرابلس مساعدات غدائية بمناسبة قدوم شهر رمضان على الاسر المحتاجة بسرت
.
وقال رئيس لجنة الازمة بسرت لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت إن
هذه القافلة استهدفت اكثر من 400 اسرة .
وأوضح أن الشحنة تضمنت مساعدات غذائية تضم سلع تموينية ومواد غدائية
تكفى حاجيات الاسرة فترة شهر تقريبا وجارى توزيع شحنة اخرى قبل عيد الفطر
.
...(وال سرت)...

الأكثر قراءة في وال

جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها
سيالة امام المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب في باريس :بلادي دفعت ثمنا باهظا من ارواح شبابها في مكافحة الارهاب ولكنها على يقين بانها قامت بواجبها الانساني وطنيا واقليميا ودوليا .
الاعلان في طرابلس عن اشهار الجمعية الليبية الايطالية لتنمية الاعمال ilbda

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا