جمعية ايادى الخير بطرابلس توزع مساعدات غدائية على الاسر المحتاجة بسرت .





سرت 15 مايو 2018 ( وال )- وزعت جمعية أيادي الخير للاعمال الخيرية

بطرابلس مساعدات غدائية بمناسبة قدوم شهر رمضان على الاسر المحتاجة بسرت

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وقال رئيس لجنة الازمة بسرت لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت إن

هذه القافلة استهدفت اكثر من 400 اسرة .

وأوضح أن الشحنة تضمنت مساعدات غذائية تضم سلع تموينية ومواد غدائية

تكفى حاجيات الاسرة فترة شهر تقريبا وجارى توزيع شحنة اخرى قبل عيد الفطر

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...(وال سرت)...