المؤشر نيكي يرتفع 0,1% في بداية التعاملات في طوكيو. الثلاثاء ، 15-05-2018 - 09:27:00

طوكيو 15 مايو 2018 ( وال )- ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية
التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد نيكي 0.1 في المئة إلى 22889.47 نقطة في حين صعد المؤشر توبكس
الأوسع نطاقا 0.15 في المئة إلى 1808.70 نقطة.
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