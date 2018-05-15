لقاء علمي توعوي بالهيئة العامة للمعلومات حول الاقتصاد وسوق العمل.





طرابلس 15 مايو 2018 ( وال ) - نظمت الهيئة العامة للمعلومات بمقرها

الرئيسي بطرابلس، لقاءً علمياً توعوياً حول (الاقتصاد وسوق العمل)،

استضافت خلاله عضو الفريق البحثي للتقرير الباحث الدكتور "مسعود مختار

أبوراوي" دكتوراه في التخطيط وتحليل القوى العاملة وسوق العمل.

وشارك في هذا اللقاء العلمي الاقتصادي رئيس لجنة إدارة الهيئة الدكتور

عبدالرؤوف البيباص ، وخالد الشرع وكيل وزارة العمل والتأهيل والمدير

التنفيذي للتقرير الدكتور عبد السلام الدويبى ورئيس الفريق البحثي

للتقرير الأستاذ علي مصطفى الشريف، وعدد من أعضاء الفريق البحثي ولفيف من

الباحثين والمختصين والمهتمين بمجالات التنمية ومدراء الإدارات ورؤساء

الأقسام بالهيئة.

وتناول اللقاء العلمي بالنقاش الخطط والبرامج العاجلة للنهوض

بالاقتصاد الوطني وحل المشاكل التي تعيق المشاريع والبرامج التنموية .

وفي مستهل اللقاء أوضح رئيس لجنة إدارة الهيئة الدكتور عبدالرؤوف

البيباص أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الانشطة التي تنفذها الهيئة بهدف

تسليط الضوء على موضوعات التقرير الوطني الخامس للتنمية البشرية.

وشارك وكيل وزارة العمل والتأهيل " خالد الشرع " بكلمة قدم فيها الشكر

للهيئة على المجهودات التي تبذلها من أجل إعداد وإنجاز التقرير الوطني

الخامس للتنمية البشرية، مبيناً أن موضوع سوق العمل يأتي ضمن اهتمام وبحث

وزارة العمل والتأهيل.

وأضاف أن وزارة العمل معتمدة بشكل كبير على آراء الخبراء والمهتمين

واستشراف سياسة قادرة على استيعاب الداخلين الجدد للسوق العمل.

هذا وقدم الباحث الدكتور "مسعود أبوراوي" خلال هذا اللقاء دراسة بحثية

حول (الاقتصاد وسوق العمل)، أوضح فيها الاختلالات التي يعاني منها سوق

العمل الليبي وحجم التحديات التي تواجهه، مشيرا الى مزايا الاقتصاد

المبني على المعرفة واهمية اعداد الخطط ذات العلاقة بالسياسات الاقتصادية

المتعلقة بالمعرفة للارتقاء بالقوة العامة المحلية لتحسين التنافسية في

سوق العمل.

...( وال ) ...