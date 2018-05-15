اجتماع لمناقشة ملف تعويضات مواطني سرت .
الثلاثاء ، 15- 05- 2018 - 09:19:00
سرت 15 مايو 2018 ( وال )- بحث المهندس " محمود عجاج " رئيس مجلس
إدارة جهاز مشروعات الاسكان والمرافق بحكومة الوفاق الوطنى مع عميد بلدية
سرت السيد " مختار خليفة المعداني " مشاكل ومعاناة أصحاب المساكن التى
تضررت ابان حرب التحرير عام 2011 والدين لم يتسلمو تعويضاتهم المالية
المتوقفة مند عام 2015 .
وقال عميد بلدية سرت لمراسل وكالة الانباء الليبية إن الاجتماع ,
ناقش ملف تعويضات مواطني سرت ونسبة 50 بالمائة المتبقية والموجودة قيمتها
فعلا في حسابات لجنة التعويضات بوزارة المرافق .
وأكد رئيس الجهاز على تفهمه الكامل لمعاناة اهالي سرت وأنه سيتم
تفعيل لجنه التدقيق بشكل عاجل لصرف باقي قيمة التعويضات .
...(وال سرت)...