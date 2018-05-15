اجتماع لمناقشة ملف تعويضات مواطني سرت .





سرت 15 مايو 2018 ( وال )- بحث المهندس " محمود عجاج " رئيس مجلس

إدارة جهاز مشروعات الاسكان والمرافق بحكومة الوفاق الوطنى مع عميد بلدية

سرت السيد " مختار خليفة المعداني " مشاكل ومعاناة أصحاب المساكن التى

تضررت ابان حرب التحرير عام 2011 والدين لم يتسلمو تعويضاتهم المالية

المتوقفة مند عام 2015 .

وقال عميد بلدية سرت لمراسل وكالة الانباء الليبية إن الاجتماع ,

ناقش ملف تعويضات مواطني سرت ونسبة 50 بالمائة المتبقية والموجودة قيمتها

فعلا في حسابات لجنة التعويضات بوزارة المرافق .

وأكد رئيس الجهاز على تفهمه الكامل لمعاناة اهالي سرت وأنه سيتم

تفعيل لجنه التدقيق بشكل عاجل لصرف باقي قيمة التعويضات .

...(وال سرت)...