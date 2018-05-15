مساعدات انسانية من الصليب الاحمر الدولي للاسر النازحة والاسر الاكثر احتياجا ببلدية الجفرة .





هون 15 مايو 2018 ( وال ) - قدم الصليب الاحمر الدولي بالتعاون مع

الهلال الاحمر مساعدات غذائية وغير غذائية للاسر النازحة والاسر الاكثر

احتياجا بمدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء .

وقال السيد " محمد الاغا " مسئول مكتب التواصل والاعلام باللجنة

الدولية للصليب الاحمر " إن هذه المساعدات تضم الف وخمسمائة سلة غذائية

تقدم للاسر النازحة والاسر الاكثر احتياجا لمساعدتها على المصاريف

المكلفة خلال شهر رمضان المبارك والتي تثقل كاهل الاسر الليبية خصوصا في

ظل الوضع الراهن الذي تمر به ليبيا اقتصاديا وشح السيولة المالية في

المصارف .

وتشتمل السلة الغذائية على الارز والزيت والسكر والفاصوليا والمكرونة

والطماطم والتن ومواد التنظيف والبطاطين والافرشة إضافة الى معدات واواني

الطبخ وغيرها من المواد الاخرى .

...(وال الجفرة)...