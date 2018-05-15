استشهاد رضيعة فلسطينية شرق غزة يرفع عدد الشهداء إلى 59.





غزة 15-مايو -2018 ( وال ) - استشهدت فجر اليوم الثلاثاء، رضيعة تبلغ من

العمر 8 شهور بعد استنشاقها للغاز شرق مدينة غزة.

وباستشهاد الرضيعة الفلسطينية " ليلى الغندور" ، ترتفع حصيلة الشهداء

برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، إلى 59

شهيدا بينهم 7 أطفال، إضافة لإصابة نحو 2800 آخرين، خلال مشاركتهم في

الذكرى الـ70 لنكبة شعبنا الفلسطيني، وتنديدا ورفضا لنقل السفارة

الأميركية إلى القدس.

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