استشهاد رضيعة فلسطينية شرق غزة يرفع عدد الشهداء إلى 59.
الثلاثاء ، 15- 05- 2018 - 09:01:00
غزة 15-مايو -2018 ( وال ) - استشهدت فجر اليوم الثلاثاء، رضيعة تبلغ من
العمر 8 شهور بعد استنشاقها للغاز شرق مدينة غزة.
وباستشهاد الرضيعة الفلسطينية " ليلى الغندور" ، ترتفع حصيلة الشهداء
برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، إلى 59
شهيدا بينهم 7 أطفال، إضافة لإصابة نحو 2800 آخرين، خلال مشاركتهم في
الذكرى الـ70 لنكبة شعبنا الفلسطيني، وتنديدا ورفضا لنقل السفارة
الأميركية إلى القدس.
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