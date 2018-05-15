إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية.الثلاثاء ، 15-05-2018 - 09:03:00



قلقيلية 15-مايو -2018 ( وال ) - أصيب عشرات الموطنين بحالات اختناق
بالغاز المسيل للدموع، الليلة الماضية، عقب إطلاق قوات الاحتلال
الإسرائيلي الغاز السام صوب منازل المواطنين، خلال اقتحامها بلدة عزون
شرق قلقيلية.
وذكر شهود عيان من عزون لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، ان جنود
الاحتلال أطلقوا الغاز السام باتجاه منازل المواطنين، مما أدى الى إصابة
العشرات بحالة اختناق.
وأضافوا ان مواجهات اندلعت في هذه الاثناء عند المدخل الشمالي للبلدة،
الذي يربطها مع طريق نابلس- قلقيلية، إضافة الى مواجهات أخرى عند المدخل
الغربي، بالقرب من عزبة الطبيب
...( وال ) ...

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