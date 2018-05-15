الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد والنصر مع الأهلي بنغازي في الجولة الثانية من دوري التتويج.





طرابلس 15 مايو 2018 (وال)- تقام على ملعب مصراتة مساء اليوم مباراة دربي

العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في تمام الساعة الخامسة ضمن منافسات

الدوري الرباعي (دوري التتويج) الجولة الثانية.

فريق أهلي طرابلس المستضيف يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادله في

الجولة الأولى مع فريق النصر بهدف مقابل هدف، أما الاتحاد فيدخل هذه

المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط (في حال تم اعتماد نتيجة مباراته مع الأهلي

بنغازي).

وعلى ملعب شهداء بنينا، يلتقي فريق النصر وأهلي بنغازي في دربي مدينة

بنغازي في نفس التوقيت، ضمن منافسات الجولة الثانية.

فريق النصر لديه نقطة واحدة، ويسعى للظفر بنتيجة المباراة، أما فريق

أهلي بنغازي هو الآخر يبحث عن ثلاث نقاط تؤهله للمنافسة.

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