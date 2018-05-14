نقل رفات المصريين الأقباط عبر مطار مصراتة إلى مصر.

مصراتة 14 مايو 2018 (وال)- تم اليوم الاثنين عبر مطار مصراتة الدولي، نقل رفات 20 قتيلا من المصريين الأقباط الذين قتلهم تنظيم داعش الإرهابي أثناء سيطرته على مدينة سرت إلى مصر، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.

وقد أوضح الطبيب الشرعي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة مصراتة أن وفاة الأقباط المصريين كانت بين نهاية عام 2014 وبداية 2015.

وبين الطبيب الشرعي أن إعلان التنظيم عن تنفيذه لهذه المذبحة في منتصف فبراير 2015 ليس هو التاريخ الفعلي لقتلهم.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد نشر مقطعا مصورا لعملية قتل المصريين الأقباط أثناء سيطرته على مدينة سرت عام 2015.

يُذكر أنه قد تم العثور على جثت الأقباط في السابع من أكتوبر 2017.

..(وال- مصراتة)..

