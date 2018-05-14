سفارة فلسطين في ليبيا تصدر بيانا بمناسبة الذكرى السبعين لنكبة فلسطين في العام 48 .

طرابلس 14 مايو 2018 وال - أصدرت السفارة الفلسطينية في ليبيا اليوم الاثنين بيانا بمناسبة الذكرى السبعين لنكبة فلسطين والتي حلت بالشعب الفلسطيني في العام 48 .واكد البيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ان هذه الذكرى الاليمة تحل فيما تتسارع وتيرة الاستيطان وسرقة الاراضي وتهويد القدس الشريف .

وأوضح البيان ان ذكرى النكبة تحل كذلك وقد قررت أمريكا نقل سفارتها الى القدس الشريف امعانا للظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ سبعين عاما .

وأكد البيان على أهمية توفير الحماية الدولية للقدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية من عبث الصهاينة ومن يدعمهم .

وطالب البيان الأمة العربية والمجتمع الدولي بمواقف داعمة ومساندة للحقوق الفلسطينية والحفاظ على عروبة القدس .

وال