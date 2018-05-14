الاتحاد المصراتي يجدد عقد محترفه العاجي "لامين سيلا".





طرابلس 14 مايو 2018 (وال)- جددت إدارة نادي الاتحاد المصراتي عقد مهاجم

الفريق الأول لكرة القدم العاجي "لامين سيلا" لمدة موسم جديد 2018 -

2019.

ونجح "سيلا" في تأكيد قدرته على قيادة هجوم فريق الاتحاد المصراتي

خلال فترة إياب الدوري الممتاز بداية تعاقده مع الاتحاد المصراتي، والتي

أحرز خلالها ثلاثة أهداف من مجموع خمس مباريات شارك فيها في الدوري، ما

دفع مدرب الفريق "رضا عطية" للطلب من الإدارة ضرورة تجديد التعاقد مع

اللاعب على وجه السرعة.

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