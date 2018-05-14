فوز الترسانة على النجمة وتعادل رفيق ونجوم اجدابيا في دوري تفادي الهبوط.





طرابلس 14 مايو 2018 (وال)- حقق فريق الترسانة فوزا مستحقا مساء اليوم

على فريق النجمة بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بملعب

طرابلس الدولي ضمن منافسات دوري تفادي الهبوط والبقاء في الدوري الممتاز

لكرة القدم.

سجل هدفي الترسانة المحترف "إبرهيم كوليبالي" في الدقيقة التاسعة من

الشوط الأول، و"أيمن دني" في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة وضع الترسانة ثلاث نقاط ثمينة في رصيده بينما يبقى فريق

النجمة بدون نقاط.

وعلى ملعب شهداء بنينا انتهى لقاء نجوم اجدابيا ورفيق بالتعادل

الإيجابي بهدف مقابل هدف.

سجل هدف نجوم اجدابيا لاعبه "ناصر العروس" في الشوط الأول، عدل لرفيق

في الشوط الثاني لاعبه "توفيق الخناجري".

وبهذه النتيجة يضع كلا الفريقين نقطة في رصيده، ويصبح ترتيب الجولة

الأولى على النحو التالي :-

الترسانة 3 نقاط، رفيق ونجوم اجدابيا نقطة واحدة، النجمة بدون نقاط.

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