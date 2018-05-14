النائب أحمد معيتيق يلتقي سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا ومندوبين عن شركة داوو الكورية الإثنين ، 14-05-2018 - 19:24:58

النائب أحمد معيتيق يلتقي سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا ومندوبين عن شركة داوو الكورية

طرابلس 14 مايو 2018
( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" اليوم الإثنين، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا  " تشوي سونغ-سو"، رفقة ممثلين عن شركة داوو الكورية، 

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أكد ممثلي الشركة الكورية للنائب معيتيق حرصهم على عودة مجموعتهم لإستكمال المشاريع المتوقفة، في الوقت الذي شرع فيه عدد من الخبراء والفنيين فعلياً بالعمل على تهيئة عودة الشركات بشكل كامل، إضافة إلى تطلعهم للشراكة والتعاون بمشاريع تنموية أخرى في كافة القطاعات . 


كما نقلت عن السفير الكوري الجنوبي تأكيده على قرب موعد استئناف عمل السفارة الكورية من طرابلس خلال الفترة القادمة.



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