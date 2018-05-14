طرابلس 14 مايو 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد واعضاء المجلس البلدي جنزور،

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد عرض عميد بلدية جنزور خلال اللقاء ماتواجهه البلدية من صعوبات في أداء عملها خاصة في مجالي الخدمات الصحية والطرق،

وقال المكتب الاعلامي ان السراج اصدر تعليماته إلى وكيل وزارة الصحة بضرورة إيلاء الأهمية القصوى لتجهيز المستشفى القروي وصيانة المختبر المرجعي بالبلدية، كما اصدر تعليماته لجهاز الاسكان والمرافق للشروع في صيانة طريق البرنوص الواقع بنطاق البلدية.

من ناحية اخرى تناول الاجتماع السبل الكفيلة بدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بالبلدية لتؤدي دورها الحيوي في استتباب الأمن والمحافظة على ارواح وممتلكات المواطنين.



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