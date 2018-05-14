الرقابة الادارية بترهونة تبحث مع شركة الكهرباء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتذبذبه .
الإثنين ، 14- 05- 2018 - 14:57:00
ترهونة 14 مايو 2018 ( وال ) - عقد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية ترهونة اجتماعا مع مديري إدارتى خدمات المستهلكين والأقساط المصرفية بالشركة العامة للكهرباء ترهونة وبحضور مدير إدارة الرقابة على الشركات .
وتم خلال الاجتماع الذي عقد الاحد استعراض مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتذبذبه وأهمية وضع الحلول اللازمة لها .
كما تم التأكيد على ضرورة إحالة قاعدة بيانات دقيقة إلى هيئة الرقابة الإدارية ترهونة تتضمن الديون المستحقة على المنطقة ونسبة التحصيل الخاصة بجباية الرسوم الناتجة عن تقديم الخدمات الكهربائية ووضع الآلية اللازمة التي تضمن تحصيل الديون وجباية المستحقات دون إرهاق كاهل المواطن خاصة في ظل الظروف القائمة حالياً ، وإحالة كشف بالجهات العامة غير الملتزمة بدفع مستحقاتها والتأكيد عليها بضرورة استيفاء ديونها .
إضافة إلى ضرورة مخاطبة الجهات العامة بفصل شبكات الكهرباء بمواقعها بعد نهاية الدوام والتأكيد على أهمية حجز مساحات إرشادية على وسائل إعلام المنطقة لترشيد المواطن في الاستخدام الأمثل للكهرباء .
...( وال - ترهونة )...
وتم خلال الاجتماع الذي عقد الاحد استعراض مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتذبذبه وأهمية وضع الحلول اللازمة لها .
كما تم التأكيد على ضرورة إحالة قاعدة بيانات دقيقة إلى هيئة الرقابة الإدارية ترهونة تتضمن الديون المستحقة على المنطقة ونسبة التحصيل الخاصة بجباية الرسوم الناتجة عن تقديم الخدمات الكهربائية ووضع الآلية اللازمة التي تضمن تحصيل الديون وجباية المستحقات دون إرهاق كاهل المواطن خاصة في ظل الظروف القائمة حالياً ، وإحالة كشف بالجهات العامة غير الملتزمة بدفع مستحقاتها والتأكيد عليها بضرورة استيفاء ديونها .
إضافة إلى ضرورة مخاطبة الجهات العامة بفصل شبكات الكهرباء بمواقعها بعد نهاية الدوام والتأكيد على أهمية حجز مساحات إرشادية على وسائل إعلام المنطقة لترشيد المواطن في الاستخدام الأمثل للكهرباء .
...( وال - ترهونة )...