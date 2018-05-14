حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب المعهد المتوسط للمهن الشاملة التابعين لمؤسسة الاصلاح والتأهيل معيتيقة .





طرابلس 14 مايو 2018 ( وال ) - احتفل صباح اليوم الاثنين بتخريج

الدفعة الثالثة من طلاب المعهد المتوسط للمهن الشاملة التابعين لمؤسسة

الاصلاح والتأهيل معيتيقة بحضور وزير العدل بحكومة الوفاق " محمد عبد

الحميد " وعميد بلدية سوق الجمعة ، ومندوب عن قوة الردع الخاصة .

كما حضر الحفل مدير عام المعاهد الفنية المتوسطة ، وعدد من وكلاء

واعضاء البلديات ، ووزارة العمل والتأهيل ، وأولياء أمور طلبة المعهد.

وتخللت الاحتفال توزيع جوائز وتكريم اوائل الخريجين بمنحهم شهائد

مؤهل مهني أساسي .

وشملت الدفعة مهنة التبريد والتكييف - الحدادة واللحام - ميكانيكا

سيارات - الخبز والخبيز - حرفة البي في سي .

وقام المشاركون في الحفل بجولة داخل اقسام وورش المعهد.

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