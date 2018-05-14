حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب المعهد المتوسط للمهن الشاملة
التابعين لمؤسسة الاصلاح والتأهيل معيتيقة .
الإثنين ، 14- 05- 2018 - 13:12:00
طرابلس 14 مايو 2018 ( وال ) - احتفل صباح اليوم الاثنين بتخريج
الدفعة الثالثة من طلاب المعهد المتوسط للمهن الشاملة التابعين لمؤسسة
الاصلاح والتأهيل معيتيقة بحضور وزير العدل بحكومة الوفاق " محمد عبد
الحميد " وعميد بلدية سوق الجمعة ، ومندوب عن قوة الردع الخاصة .
كما حضر الحفل مدير عام المعاهد الفنية المتوسطة ، وعدد من وكلاء
واعضاء البلديات ، ووزارة العمل والتأهيل ، وأولياء أمور طلبة المعهد.
وتخللت الاحتفال توزيع جوائز وتكريم اوائل الخريجين بمنحهم شهائد
مؤهل مهني أساسي .
وشملت الدفعة مهنة التبريد والتكييف - الحدادة واللحام - ميكانيكا
سيارات - الخبز والخبيز - حرفة البي في سي .
وقام المشاركون في الحفل بجولة داخل اقسام وورش المعهد.
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