موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاثنين 14 مايو 2018 حتى
الساعة = ( 12 ظهرا ).
الإثنين ، 14- 05- 2018 - 12:55:00
* القدس - قوات الاحتلال الصهيوني تداهم منزل لاسرة وتعتقل احد اطفالها
، وتحقق مع سيدة من القدس, وتعتقل 8 مواطنين من الضفة الغربية.
* رام الله - عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان
عشراوي،تقول بأن افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة "نكبة
جديدة" تحل بالشعب الفلسطيني، وبالعدالة الأممية، والشرعية الدولية.
* رام الله- مجموعة من المستوطنين المتطرفين الصهاينة تقتحم ساحات
السجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.في بلدة الخضر جنوب بيت لحم , و تقيم بوابتين حديدتين لحرمان المزارعين
من الذهاب الى أراضيهم.*القاهرة- وكالة أنباء السودان تقول بإن الرئيس "عمر حسن البشير" أجاز
تعديلا وزاريا شمل ثماني وزارات وخمسة وزراء دولة وعشرة ولاة.
* كينشاسا - جمهورية الكونجو الديمقراطية, ووكالات في الأمم
المتحدة يبدآن في نشر فرق طوارئ من المتخصصين لمحاولة منع انتشار تفش
للإيبولا بعد الاشتباه في أصاب أكثر من 30 شخصا بهذا المرض.
* طوكيو-المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية يغلق على
أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر يوم بعد مكاسب كبيرة لشركة إنتاج
مستحضرات التجميل.
* برلين- هيئة حماية الدستور في ألمانيا "الاستخبارات الداخلية" تحذر من
تعرض بنى تحتية حساسة في ألمانيا لهجمات إلكترونية.
* بكين - إدارة الطيران المدني الصينية تعلن بان طائرة تابعة لخطوط
طيران سيتشوان تهبط اضطراريا في مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد بعد
انفصال زجاج على الجانب الأيمن من قمرة القيادة.
*نيودلهي - الأمطار والرياح التي تضرب الهند ترفع عدد الضحايا الذين
سقطوا منذ بداية الشهرالجاري الى 200 قتيلا.
- (( وكالة الانباء
الليبية )) -
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