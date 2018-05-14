موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاثنين 14 مايو 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* القدس - قوات الاحتلال الصهيوني تداهم منزل لاسرة وتعتقل احد اطفالها

، وتحقق مع سيدة من القدس, وتعتقل 8 مواطنين من الضفة الغربية.

* رام الله - عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان

عشراوي،تقول بأن افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة "نكبة

جديدة" تحل بالشعب الفلسطيني، وبالعدالة الأممية، والشرعية الدولية.

* رام الله- مجموعة من المستوطنين المتطرفين الصهاينة تقتحم ساحات

السجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.في بلدة الخضر جنوب بيت لحم , و تقيم بوابتين حديدتين لحرمان المزارعين

من الذهاب الى أراضيهم.*القاهرة- وكالة أنباء السودان تقول بإن الرئيس "عمر حسن البشير" أجاز

تعديلا وزاريا شمل ثماني وزارات وخمسة وزراء دولة وعشرة ولاة.

* كينشاسا - جمهورية الكونجو الديمقراطية, ووكالات في الأمم

المتحدة يبدآن في نشر فرق طوارئ من المتخصصين لمحاولة منع انتشار تفش

للإيبولا بعد الاشتباه في أصاب أكثر من 30 شخصا بهذا المرض.

* طوكيو-المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية يغلق على

أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر يوم بعد مكاسب كبيرة لشركة إنتاج

مستحضرات التجميل.

* برلين- هيئة حماية الدستور في ألمانيا "الاستخبارات الداخلية" تحذر من

تعرض بنى تحتية حساسة في ألمانيا لهجمات إلكترونية.

* بكين - إدارة الطيران المدني الصينية تعلن بان طائرة تابعة لخطوط

طيران سيتشوان تهبط اضطراريا في مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد بعد

انفصال زجاج على الجانب الأيمن من قمرة القيادة.

*نيودلهي - الأمطار والرياح التي تضرب الهند ترفع عدد الضحايا الذين

سقطوا منذ بداية الشهرالجاري الى 200 قتيلا.

- (( وكالة الانباء

الليبية )) -

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