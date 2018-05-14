حملة ليبيا السلام للمرأة في بنغازي.الإثنين ، 14-05-2018 - 12:58:00



بنغازي 14 مايو 2018 ( وال )- شهدت مدينة بنغازي حملة ليبيا السلام
للمرأة بهدف تعزيز دور المراة في نشر ثقافة السلام والمصالحة المجتمعية
.
وأوضحت منسقة الحملة " ليلى ابوسيف" أن الحملة تسعى لدعم المراة
نحو مشاركة فعالة في المجتمع ، وتعزيز دورها في السلم الإجتماعى
والتحديات والعراقيل التي تواجه النساء إثناء سعيهن للإسهام الايجابي في
عملية السلام ,
وتناولت الحملة مساهمة المرأة في عملية السلام ومناقشة الوضع الامنى
_ النازحين _ العنف ضد المرأة _الإعلام _ الوضع الأقتصادى _ العدالة
الانتقالية والمصالحة الوطنية _ حقوق المرأة في الدستور والمشاركة
السياسية ) .
واختتمت حملة ليبيا السلام بعرض مسرحية وأوبريت ( بنغازي الحنونة )
بمسرح الطفل بمنتزه بنغازي بمشاركة عدد من الفنانين.
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها
سيالة امام المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب في باريس :بلادي دفعت ثمنا باهظا من ارواح شبابها في مكافحة الارهاب ولكنها على يقين بانها قامت بواجبها الانساني وطنيا واقليميا ودوليا .
الاعلان في طرابلس عن اشهار الجمعية الليبية الايطالية لتنمية الاعمال ilbda

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا