حملة ليبيا السلام للمرأة في بنغازي.





بنغازي 14 مايو 2018 ( وال )- شهدت مدينة بنغازي حملة ليبيا السلام

للمرأة بهدف تعزيز دور المراة في نشر ثقافة السلام والمصالحة المجتمعية

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وأوضحت منسقة الحملة " ليلى ابوسيف" أن الحملة تسعى لدعم المراة

نحو مشاركة فعالة في المجتمع ، وتعزيز دورها في السلم الإجتماعى

والتحديات والعراقيل التي تواجه النساء إثناء سعيهن للإسهام الايجابي في

عملية السلام ,

وتناولت الحملة مساهمة المرأة في عملية السلام ومناقشة الوضع الامنى

_ النازحين _ العنف ضد المرأة _الإعلام _ الوضع الأقتصادى _ العدالة

الانتقالية والمصالحة الوطنية _ حقوق المرأة في الدستور والمشاركة

السياسية ) .

واختتمت حملة ليبيا السلام بعرض مسرحية وأوبريت ( بنغازي الحنونة )

بمسرح الطفل بمنتزه بنغازي بمشاركة عدد من الفنانين.

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