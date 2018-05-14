حملة ليبيا السلام للمرأة في بنغازي.
الإثنين ، 14- 05- 2018 - 12:58:00
بنغازي 14 مايو 2018 ( وال )- شهدت مدينة بنغازي حملة ليبيا السلام
للمرأة بهدف تعزيز دور المراة في نشر ثقافة السلام والمصالحة المجتمعية
.
وأوضحت منسقة الحملة " ليلى ابوسيف" أن الحملة تسعى لدعم المراة
نحو مشاركة فعالة في المجتمع ، وتعزيز دورها في السلم الإجتماعى
والتحديات والعراقيل التي تواجه النساء إثناء سعيهن للإسهام الايجابي في
عملية السلام ,
وتناولت الحملة مساهمة المرأة في عملية السلام ومناقشة الوضع الامنى
_ النازحين _ العنف ضد المرأة _الإعلام _ الوضع الأقتصادى _ العدالة
الانتقالية والمصالحة الوطنية _ حقوق المرأة في الدستور والمشاركة
السياسية ) .
واختتمت حملة ليبيا السلام بعرض مسرحية وأوبريت ( بنغازي الحنونة )
بمسرح الطفل بمنتزه بنغازي بمشاركة عدد من الفنانين.
...( وال ) ...