موجز لأهم الأخبارالمحلية ليوم الاثنين 14 مايو 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





* طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني" فائز السراج"

يستقبل وفداً من المجلس البلدي ترهونة، ومدير المستشفى التعليمي

بالمدينة، وعدد من مسؤولي الأمن بالبلدية.

* طرابلس- وزارة الشؤون الاجتماعية تنظم حلقة نقاش حول ظاهرة

استغلال الأطفال في التسوّل, بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وجمعيات

الطفولة، والخبراء في الشؤون الاجتماعية .. حيث تم التاكيد على ضرورة

تعاون كل المؤسسات والمنظمات لمعالجة هذه الظاهرة.

* سرت- وزير الداخليه بحكومه الوفاق يتابع الوضع الأمني بالمدينة من

خلال اجتماعه مع عميد البلديه , ويؤكد على دعم مديريه أمن سرت بالاجهزه

والمعدات ووسائل النقل .

* طرابلس- اليوم الاثنين انطلاق منافسات الأسبوع الأول من مرحلة ذهاب

الدوري الرباعي (تفادي الهبوط) من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم .

*طرابلس- وزارة الصحة بحكومة الوفاق تعلن بأن عدد المشافي والمصحات

الخاصة التي تم تسجيلها حتى عام 2018 وصل إلى 48 مؤسسة صحية. * هون - بدء امتحانات العملي لطلبة وطالبات كلية التقنية الطبية

بمدينة هون جامعة الجفرة في مختلف التخصصات .

* تاجوراء - بلدية تاجوراء تحتضن معرض للتراث الليبي يضم العديد من

الادوات والمقتنيات الشعبية التي تزدهر بها منطقة تاجوراء.

* طرابلس- لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراته تناقش آخر تطورات

ميثاق حسن الجوار ، ونتائج اجتماع الطرفين تمهيدا لاعتماده، بالإضافة إلى

البند الخاص بإزالة الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة تاورغاء.

*طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق"، يناقش خلال اجتماعه مع

عددا من أعضاء مجلس النواب مشروع الإعداد للتوسعة الوزراية لتحظى بثقة

البرلمان لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام.

* غريان - نقابة الأطباء ببلدية غريان تحيي اليوم العالمي للتمريض

الذي يصادف 12 مايو من كل عام.. بحضور حشد من الأطباء والأساتذة

الجامعيين ، وعناصر التمريض والمهتمين بهذا الجانب .

- (( وكالة الانباء

الليبية )) -

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