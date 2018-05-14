تراجع الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم.





لندن 14 مايو 2018 (وال) - تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة

اليوم الاثنين بعد سلسلة مكاسب أسبوعية قوية لكنها لقيت دعما من صفقات

الدمج والاستحواذ.

وسجلت أسهم النفط أسوأ أداء من هبوط الخام عن أعلى مستوياته في عدة

سنوات بسبب تنامي أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والمقاومة في أوروبا

وآسيا للعقوبات الأمريكية على إيران.

ونزل مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 4ر0 بالمئة ، بينما استقر

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر.

وارتفعت اسهم آي.دبليو.جي 3ر21 بالمئة ، بعدما قالت شركة العقارات

الإدارية المؤثثة البريطانية إنها تلقت ثلاثة عروض للاستحواذ عليها.

وصعد سهم إي.دي.بي 8ر8 بالمئة بعدما عرضت شركة الخوانق الثلاثة

الصينية للمرافق التابعة للدولة 8ر10 مليار دولار للسيطرة على شركة

الكهرباء البرتغالية.



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