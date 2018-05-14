مواجهات على حدود قطاع غزة قبيل تدشين السفارة الاميركية في القدس .الإثنين ، 14-05-2018 - 12:02:00



غزة 14 مايو 2018 (وال) - أصيب 12 فلسطينيا في المواجهات التي اندلعت
صباح اليوم الاثنين على حدود قطاع غزة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال
الإسرائيلي ، وذلك قبيل ساعات على تدشين سفارة الولايات المتحدة في
القدس.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن آلاف الفلسطينيين تجمعوا في مناطق
مختلفة على طول الحدود، وحاول عدد منهم الاقتراب من السياج الأمني وقاموا
بالقاء الحجارة باتجاه الجنود الذين ردوا باطلاق النار.
وأضافت الوكالة أنه يتوقع مشاركة عشرات الالاف من الفلسطينيين في قطاع
غزة المحاصر وايضا في الضفة الغربية المحتلة في فترة بعد الظهر، احتجاجا
على تدشين السفارة.

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