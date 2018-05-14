نقابة الأطباء ببلدية غريان تحيي اليوم العالمي للتمريض .
الإثنين ، 14- 05- 2018 - 11:52:00
غريان 14 مايو 2018م -( وال) - أحيث نقابة الأطباء ببلدية غريان
اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 مايو من كل عام.
حيث نظمت احتفالية بالمناسبة حضرها مندوب عن إدارة التمريض بوزارة
الصحة ، وديوان بلدية غريان ، ورئيس نقابة الأطباء ببلدية غريان الدكتور
"حمزة قنيدي" وحشد من الأطباء والأساتذة الجامعيين ، وعناصر التمريض
والمهتمين بهذا الجانب .
وقدمت خلال الاحتفالية العديد من الكلمات التي تناولت هذه المناسبة
.. مشيدة بدور قطاع التمريض في تطوير الخدمات الصحية .
وشاركت الفرقة الموسيقى للكشافة بغريان بفقرات متنوعة .
وتخللت الاحتفالية عرض ضوئي حول أهمية مهنة التمريض ، ومشهد
تمثيلي لدور عناصر التمريض في تقديم الخدمات الطبية كقياس ضغط الدم
والإسعافات الأولية .
وفي ختام الاحتفالية تم تكريم حوالي ( 20 ) ممرض وممرضة من الرعيل
الأول على ما بذلوه من جهود في مجال عملهم طِيلة السنوات الماضية .
(وال غريان) .