نقابة الأطباء ببلدية غريان تحيي اليوم العالمي للتمريض .الإثنين ، 14-05-2018 - 11:52:00



غريان 14 مايو 2018م -( وال) - أحيث نقابة الأطباء ببلدية غريان
اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 مايو من كل عام.
حيث نظمت احتفالية بالمناسبة حضرها مندوب عن إدارة التمريض بوزارة
الصحة ، وديوان بلدية غريان ، ورئيس نقابة الأطباء ببلدية غريان الدكتور
"حمزة قنيدي" وحشد من الأطباء والأساتذة الجامعيين ، وعناصر التمريض
والمهتمين بهذا الجانب .
وقدمت خلال الاحتفالية العديد من الكلمات التي تناولت هذه المناسبة
.. مشيدة بدور قطاع التمريض في تطوير الخدمات الصحية .
وشاركت الفرقة الموسيقى للكشافة بغريان بفقرات متنوعة .
وتخللت الاحتفالية عرض ضوئي حول أهمية مهنة التمريض ، ومشهد
تمثيلي لدور عناصر التمريض في تقديم الخدمات الطبية كقياس ضغط الدم
والإسعافات الأولية .
وفي ختام الاحتفالية تم تكريم حوالي ( 20 ) ممرض وممرضة من الرعيل
الأول على ما بذلوه من جهود في مجال عملهم طِيلة السنوات الماضية .
(وال غريان) .

الأكثر قراءة في وال

جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها
سيالة امام المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب في باريس :بلادي دفعت ثمنا باهظا من ارواح شبابها في مكافحة الارهاب ولكنها على يقين بانها قامت بواجبها الانساني وطنيا واقليميا ودوليا .
الاعلان في طرابلس عن اشهار الجمعية الليبية الايطالية لتنمية الاعمال ilbda

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا