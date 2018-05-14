نقابة الأطباء ببلدية غريان تحيي اليوم العالمي للتمريض .





غريان 14 مايو 2018م -( وال) - أحيث نقابة الأطباء ببلدية غريان

اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 مايو من كل عام.

حيث نظمت احتفالية بالمناسبة حضرها مندوب عن إدارة التمريض بوزارة

الصحة ، وديوان بلدية غريان ، ورئيس نقابة الأطباء ببلدية غريان الدكتور

"حمزة قنيدي" وحشد من الأطباء والأساتذة الجامعيين ، وعناصر التمريض

والمهتمين بهذا الجانب .

وقدمت خلال الاحتفالية العديد من الكلمات التي تناولت هذه المناسبة

.. مشيدة بدور قطاع التمريض في تطوير الخدمات الصحية .

وشاركت الفرقة الموسيقى للكشافة بغريان بفقرات متنوعة .

وتخللت الاحتفالية عرض ضوئي حول أهمية مهنة التمريض ، ومشهد

تمثيلي لدور عناصر التمريض في تقديم الخدمات الطبية كقياس ضغط الدم

والإسعافات الأولية .

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم حوالي ( 20 ) ممرض وممرضة من الرعيل

الأول على ما بذلوه من جهود في مجال عملهم طِيلة السنوات الماضية .

(وال غريان) .