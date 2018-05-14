تفجير انتحاري يوقع إصابات بين رجال الشرطة في إندونيسيا.





سورابايا 14 مايو 2018 (وال) - أعلنت الشرطة الإندونيسية إصابة العديد من

رجال الشرطة في انفجار بمدينة "سورابايا" اليوم الاثنين ، وذلك بعد يوم

واحد من مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في هجمات انتحارية على كنائس في ثاني

أكبر مدن إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة في جاوة الشرقية "من الواضح أنه تفجير

انتحاري ، ولا نستطيع كشف كل التفاصيل بعد لأننا ما زلنا نحدد هويات

الضحايا في الموقع ويجري التعامل مع مسرح الجريمة".

وأوضح المتحدث أن التفجير وقع في الساعة 0150 بتوقيت جرينتش عند نقطة

تفتيش .. مشيرا إلى أن العدد الكامل للضحايا غير واضح .

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة عرضها التلفزيون الإندونيسي وصول

دراجة نارية عند نقطة تفتيش بجوار سيارة وانفجارها لدى اقتراب رجال

الشرطة منها.



.. ( وال) ..