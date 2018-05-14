مقتل 42 شخصا وإصابة العشرات في عواصف جديدة في الهند.





نيودلهي 14 مايو 2018 (وال) - لقي 42 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 47

آخرون في الساعات الـ24 الماضية جراء الأمطار والرياح التي تضرب الهند،

ليرتفع بذلك عدد الضحايا الذين سقطوا منذ بداية الشهر الجاري إلى ما يقرب

من 200 قتيل . حسبما ذكر مصدر مسؤول.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث العواصف في ولاية

اوتار براديش شمالي الهند -أحد أكثر المناطق تضررا في الأسابيع الأخيرة-

أسفر عن سقوط 29 قتيلا و35 مصابا، فضلا عن نفوق تسعة حيوانات.

كما هزت العواصف العاصمة الهندية أيضا حيث أصيب 11 شخصا على الأقل

وانقطعت الكهرباء عن مناطق واسعة من المدينة الليلة الماضية.

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية في الهند من استمرار العواصف والرياح

اليوم أيضا، حيث تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة في ست ولايات في شمال

وشرق البلاد.

ويشار إلى أن الكوارث الناجمة عن تقلبات الطقس من الأمور الشائعة في

جنوب آسيا في فترة الأمطار الموسمية، وخاصة في شهري يوليو وأغسطس، حيث

تسبب سقوط مئات القتلى وملايين المتضررين في المنطقة.



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