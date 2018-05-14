الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام
القادمة.
الإثنين ، 14- 05- 2018 - 11:09:00
طرابلس 14 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط امطار متفرقة على
بعض المناطق ، وتشمل اغلب المناطق يوم الغد ٍ تصحبها خلايا من السحب
الرعدية أحياناً ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة
، ودرجـات الحـرارة القصوى تتـراوح مابين (31-38) درجة مئوية ، وتتراوح
مابين (26-23) درجة مئوية على المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى طرابلس.
*بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مراده.
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاتر يوم الاربعاء والرياح متغيرة
الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـرارة
القصوى تتراوح مابين(24-28) درجة مئوية على مناطق الجبل الاخضر واقصى
مناطق الساحل الشرقى ومابين (29-33) درجة مئوية على باقى المناطق وتسجل
ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين.
*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر اليوم ويوم الغد على اغلب المناطق مع
سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً قد تؤدى إلى
جريان بعض الأودية المحلية ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى
نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ،
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33-37) درجة مئوية وتصل الى (39)
درجة مئوية على غدامس وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين.
* الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة ، ودرجــات الحــرارة القصـــوى تتراوح مابين(34-37) درجة مئوية ،
وتسجل ارتفاعا بسيطا خلال اليومين القادمين .
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