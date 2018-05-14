الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 14 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط امطار متفرقة على

بعض المناطق ، وتشمل اغلب المناطق يوم الغد ٍ تصحبها خلايا من السحب

الرعدية أحياناً ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة

، ودرجـات الحـرارة القصوى تتـراوح مابين (31-38) درجة مئوية ، وتتراوح

مابين (26-23) درجة مئوية على المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى طرابلس.



*بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مراده.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاتر يوم الاربعاء والرياح متغيرة

الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـرارة

القصوى تتراوح مابين(24-28) درجة مئوية على مناطق الجبل الاخضر واقصى

مناطق الساحل الشرقى ومابين (29-33) درجة مئوية على باقى المناطق وتسجل

ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين.



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر اليوم ويوم الغد على اغلب المناطق مع

سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً قد تؤدى إلى

جريان بعض الأودية المحلية ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى

نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33-37) درجة مئوية وتصل الى (39)

درجة مئوية على غدامس وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين.



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة ، ودرجــات الحــرارة القصـــوى تتراوح مابين(34-37) درجة مئوية ،

وتسجل ارتفاعا بسيطا خلال اليومين القادمين .

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