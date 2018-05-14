نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 14 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاثنين، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

" السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على أقصى الساحل

الغربي مع إحتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة ، الريح شرقي الى شلوق يتحول

تدريجيا إلى بحري على ساحل زواره وطرابلس سرعته مابين (10-20)عقدة ويصل

صباح الغد إلى (25) عقدة على ساحل زواره.

" - إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.75) متر ، والبحر هادئ إلى

خفيف الموج ويكون قليل الإضطراب صباح الغد على ساحل زواره وطرابلس ،

ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة.



الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى.

" السماء قليلة السحب إلى صافية ، الريح براني إلى شلوق على ساحل

راس الأنوف ويكون شرش إلى متغير الإتجاه على باقي الساحل سرعته مابين

(05-15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر ، والبحر

هادئ الى خفيف الموج .

" درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية ،

والرؤيـة جيدة.

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