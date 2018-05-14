نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .
الإثنين ، 14- 05- 2018 - 11:13:00
طرابلس 14 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاثنين، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
" السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على أقصى الساحل
الغربي مع إحتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة ، الريح شرقي الى شلوق يتحول
تدريجيا إلى بحري على ساحل زواره وطرابلس سرعته مابين (10-20)عقدة ويصل
صباح الغد إلى (25) عقدة على ساحل زواره.
" - إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.75) متر ، والبحر هادئ إلى
خفيف الموج ويكون قليل الإضطراب صباح الغد على ساحل زواره وطرابلس ،
ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى.
" السماء قليلة السحب إلى صافية ، الريح براني إلى شلوق على ساحل
راس الأنوف ويكون شرش إلى متغير الإتجاه على باقي الساحل سرعته مابين
(05-15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر ، والبحر
هادئ الى خفيف الموج .
" درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية ،
والرؤيـة جيدة.
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