ارتفاع مؤشر نيكي لأعلى مستوى في 3 أشهر ونصف.





طوكيو 14 مايو 2018 (وال) - أغلق المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو

للأوراق المالية على أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر يوم الاثنين

بعد مكاسب كبيرة لشركة إنتاج مستحضرات التجميل شيسيدو بعدما حققت أرباحا

أفضل من التوقعات مما عوض ضعف أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر أداء

نظيراتها في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وصعد نيكي 5ر0 بالمئة إلى 30ر22865 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ

الثاني من فبراير.

وقفز سهم شيسيدو أكثر من 15 بالمئة ليسجل مستوى قياسيا وكان ثاني أكثر

الأسهم تداولا من حيث القيمة بعدما زادت أرباح التشغيل في الفترة من

يناير إلى مارس 3ر95 بالمئة إلى 1ر47 مليار ين.

وساهم السهم في مكاسب نيكي بواقع 41 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا مثل شركات صناعة الرقائق ليفقد سهم

طوكيو إلكترون 4ر0 بالمئة وسهم أدفانتست 1ر1 بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 6ر0 بالمئة إلى 92ر1805 نقطة.



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