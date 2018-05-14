انطلاق امتحانات طلبة وطالبات كلية التقنية الطبية بمدينة هون جامعة الجفرة.





هون 14 مايو 2018م ، ( وال) - انطلقت بكلية التقنية الطبية بمدينة

هون جامعة الجفرة امتحانات طلبة وطالبات العملي النهائي والنصفي الثاني

لجميع المراحل في المختبرات الطبية والاشاعة والادوية والعلاج الطبيعي

والعناية الفائقة ..

واوضحت الدكتورة " فتحية البغدادي " عميد كلية التقنية الطبية لوكالة

الانباء الليبية ان الامتحانات تسير بشكل طبيعي وسلس بمشاركة حوالي

سبعمائة طالب وطالبة في جميع التخصصات المذكورة .

وأضافت أن الامتحانات تسير وفق التزام تام من الطلاب واعضاء هيئة

التدريس ..

... وال الجفرة...