انطلاق امتحانات طلبة وطالبات كلية التقنية الطبية بمدينة هون
جامعة الجفرة.
الإثنين ، 14- 05- 2018 - 11:03:00
هون 14 مايو 2018م ، ( وال) - انطلقت بكلية التقنية الطبية بمدينة
هون جامعة الجفرة امتحانات طلبة وطالبات العملي النهائي والنصفي الثاني
لجميع المراحل في المختبرات الطبية والاشاعة والادوية والعلاج الطبيعي
والعناية الفائقة ..
واوضحت الدكتورة " فتحية البغدادي " عميد كلية التقنية الطبية لوكالة
الانباء الليبية ان الامتحانات تسير بشكل طبيعي وسلس بمشاركة حوالي
سبعمائة طالب وطالبة في جميع التخصصات المذكورة .
وأضافت أن الامتحانات تسير وفق التزام تام من الطلاب واعضاء هيئة
التدريس ..
... وال الجفرة...