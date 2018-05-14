انخفاض أسعار النفط بفعل أنشطة الحفر الأمريكية.





سنغافورة 14 مايو 2018 (وال) - انخفضت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في

عدة أعوام الذي سجلته الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع مستمر في أنشطة الحفر

الأمريكية مما ينبئ بزيادة الإنتاج بينما ظهرت مقاومة في أوروبا وآسيا

للعقوبات الأمريكية علي إيران المصدر الكبير للنفط.

وسجل برنت 79ر76 دولار للبرميل عند الساعة 0648 بتوقيت جرينتش بانخفاض

33 سنتا بما يعادل 4ر0 بالمئة عن آخر تسوية.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44ر70 دولار للبرميل بانخفاض

26 سنتا أو 3ر0 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي سجل برنت وخام خرب تكساس أعلى مستوياتهما منذ

نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 78 دولارا و 89ر71 دولار على الترتيب مع

توقع الأسواق انخفاض الصادرات النفطية الإيرانية كثيرا مع بدء ظهور تأثير

العقوبات الأمريكية في وقت لاحق من العام.

وقال جريج مكينا من أكسي تريدر للسمسرة "من المرجح أن يختفي نحو

مليون برميل من أسواق النفط العالمية إذا طُبقت العقوبات الأمريكية على

إيران".

واضاف "لكن ليس من المؤكد أن يكون أثرها كما يعتزمون.. ألمانيا قالت

إنها ستحمي شركاتها من العقوبات الأمريكية، إيران قالت إن توتال شركة

النفط الفرنسية العملاقة لم تنسحب من حقولها بعد وفي جميع الأحوال يبدو

ان الصين مستعدة لملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة".

وتأثرت السوق بتنامي أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن الشركات الأمريكية أضافت

عشر منصات حفر في الأسبوع المنتهي في 11 مايو ليصل الإجمالي إلى 844 وهو

الأعلى منذ مارس 2015.



.. ( وال ) ..