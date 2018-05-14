بلدية تاجوراء تحتضن معرض للتراث الليبي .





تاجوراء 14 مايو 2018م ( وال ) - احتضنت بلدية تاجوراء معرض للتراث

الليبي .. حيث أقيم بمدرسة الانتصارات للتعليم الأساسى بمنطقة الجنين

معرض للتراث الليبي تحت شعار (تراثنا اصل وحدتنا وأمننا وسلامنا) تحت

اشراف وتنظيم مؤسسات المجتمع المدني .

وتميز المعرض الذي ضم العديد من الادوات والمقتنيات الشعبية التي

تزدهر بها منطقة تاجوراء بحضور ومشاركة كبيرة من الاسر والعائلات وأولياء

الأمور وعدد غفير من اّلأهالى والزوار من مختلف المناطق.

وضمت اجنحة المعرض العديد من المكونات التراثية والثقافية التى تجسد

وتبرز اهمية تراثيات وثقافات المدن الليبية ومدى اصالتها وعراقتها،

وتعد هذه المعارض خطوة في الحفاظ على ثقافات وتراثيات ومكونات مشتركة

تجمع الوطن تحت غطاء واحد وثقافات واحده.

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