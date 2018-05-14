بلدية تاجوراء تحتضن معرض للتراث الليبي .الإثنين ، 14-05-2018 - 10:49:00



تاجوراء 14 مايو 2018م ( وال ) - احتضنت بلدية تاجوراء معرض للتراث
الليبي .. حيث أقيم بمدرسة الانتصارات للتعليم الأساسى بمنطقة الجنين
معرض للتراث الليبي تحت شعار (تراثنا اصل وحدتنا وأمننا وسلامنا) تحت
اشراف وتنظيم مؤسسات المجتمع المدني .
وتميز المعرض الذي ضم العديد من الادوات والمقتنيات الشعبية التي
تزدهر بها منطقة تاجوراء بحضور ومشاركة كبيرة من الاسر والعائلات وأولياء
الأمور وعدد غفير من اّلأهالى والزوار من مختلف المناطق.
وضمت اجنحة المعرض العديد من المكونات التراثية والثقافية التى تجسد
وتبرز اهمية تراثيات وثقافات المدن الليبية ومدى اصالتها وعراقتها،
وتعد هذه المعارض خطوة في الحفاظ على ثقافات وتراثيات ومكونات مشتركة
تجمع الوطن تحت غطاء واحد وثقافات واحده.
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها
سيالة امام المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب في باريس :بلادي دفعت ثمنا باهظا من ارواح شبابها في مكافحة الارهاب ولكنها على يقين بانها قامت بواجبها الانساني وطنيا واقليميا ودوليا .
الاعلان في طرابلس عن اشهار الجمعية الليبية الايطالية لتنمية الاعمال ilbda

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا