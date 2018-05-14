عشراوي: افتتاح السفارة الأميركية في القدس "نكبة جديدة" تضرب العدالة الأممية والشرعية الدولية.





رام الله 14مايو 2018(وال) - قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الاثنين، أن افتتاح السفارة الأميركية في

القدس المحتلة "نكبة جديدة" تحل بالشعب الفلسطيني، وبالعدالة الأممية،

والشرعية الدولية، فهذا الإجراء الأحادي يدلل على سيطرة منطق القوة،

والعنجهية، وسحق كل ما هو قانوني وإنساني.

وأضافت في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية لمناسبة الذكرى السبعين لنكبة

فلسطين الأليمة، وافتتاح السفارة: إن النكبة بجميع مكوناتها العنصرية

الإقصائية الإحلالية ما زالت مستمرة، فإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"

وبدعم ومشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية تمعن في مواصلة ظلمها

التاريخي عبر ترسيخ مخططاتها المدروسة والمرتكزة على تهويد الحيز والمكان

الفلسطيني، وسرقة الأرض، والتاريخ والرواية، والثقافة الفلسطينية".

وأشارت إلى أن ذكرى النكبة تأتي هذا العام و"عاصمتنا المحتلة" تتعرض

لانتهاك قانوني، وأخلاقي، وسياسي، وسرقة متعمدة، ومقصودة للحقوق

الفلسطينية المشروعة، والمكفولة بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية

الدولية، التي كفلت تجسيد قيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس

الشرقية.

ودعت" عشراوي في بيانها دول العالم التي تحترم القانون الدولي والعدالة

الأممية والقيم والمبادئ الإنسانية الى عدم المشاركة في جريمة افتتاح

السفارة الامريكية بالقدس بل والوقوف في وجه هذا الإجراء المنافي لجميع

القوانين والقرارات الدولية والإنسانية الدولية.

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