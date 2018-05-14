قوات الاحتلال تنصب بوابتين حديديتين جنوب بيت لحم.





بيت لحم 14 مايو 2018 ( وال) - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم

الاثنين ، بوابتين حديدتين على أراضي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح في تصريح

صحفي، بأن الاحتلال نصب البوابتين على مدخل الأراضي في منطقة " خلة

الفحم"، تحديدا " أراضي سلمان"، دون سبب يذكر.

وأشار صلاح إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى حرمان المزارعين الى أراضيهم،

علما أن الاحتلال قام قبل أيام بنصب بيوت متنقلة في منطقة خلة الفحم،

تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية.

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