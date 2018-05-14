رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يستقبل وفداً يضم عددا من أعضاء بلدية ترهونة .





طرابلس 14 مايو 2018 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج الأحد بمقر المجلس بطرابلس، وفداً يضم عددا من

أعضاء بلدية ترهونة، ومدير مستشفى ترهونة التعليمي، وعدد من مسؤولي الأمن

بالبلدية.

وقدم الوفد للسراج شرحاً وافياً عن المختنقات التي تعاني منها مدينة

ترهونة، وإيجاد السبل الكفيلة بحلحلتها، وفي هذا الإطار تطرق اللقاء إلى

ما يعانيه مستشفى ترهونة التعليمي من نقص بالمعدات والمستلزمات الطبية،

والصعوبات والعراقيل الإدارية المتعلقة بمرتبات الأطقم الطبية العاملة

بالمستشفى وتسوية اوضاعهم، إلى جانب إيجاد حلول لاستجلاب العناصر

الأجنبية الطبية والطبية المساعدة، إلى جانب دعم نادي الأمل الرياضي.

وأصدررئيس المجلس الرئاسي تعليماته لحل المختنقات في مرافق الخدمات

بالبلدية واستيفاء الاحتياجات التي عرضها اعضاء الوفد.

كما أصدر السيد الرئيس تعليماته إلى مسؤولي الأمن في الحكومة لدراسة

موضوع تشكيل غرفة أمنية مشتركة في بلدية ترهونة لتنظيم العمل الأمني في

نطاق البلدية.

(وال)