النائب أحمد معيتيق يلتقي أعضاءً من مجلس النواب لمناقشة مشروع اعتماد حكومة توافقية .







طرابلس 14 مايو2018 (وال) -اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق"،

بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء الأحد، عددا من أعضاء مجلس النواب.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة مشروع الإعداد للتوسعة الوزراية لتحظى بثقة

البرلمان لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام، والتشطي الذي تعاني

منه البلاد منذ سنوات، لتكون وفق مخرجات الاتفاق السياسي.

وأكد الحضور، سعيهم لاختيار حكومة توافقية بعضوية وزراء على درجة عالية

من الكفاءة والمهنية لديها القدرة لإيصال ليبيا إلى بر الأمان من خلال

النواب المخولين من مجلسهم لاختيار حكومة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.

(وال)