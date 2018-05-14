الاستخبارات الألمانية تحذر من هجمات إلكترونية على البنية التحتية.الإثنين ، 14-05-2018 - 10:29:00



برلين 14 مايو2018 (وال) - حذرت هيئة حماية الدستور في ألمانيا
"الاستخبارات الداخلية" من تعرض بنى تحتية حساسة في ألمانيا لهجمات
إلكترونية.
ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن رئيس الهيئة هانز-جيورج ماسن إن
ألمانيا مستهدفة من استخبارات خارجية، موضحا أن الهدف هو الإعداد لعمليات
تخريب عبر تخزين برامج ضارة في بنى تحتية حساسة لتفعيلها ربما في وقت
حدوث نزاع سياسي.
ويُقصد بالبنى التحتية الحساسة منشآت أو أنظمة ذات أهمية محورية للمجتمع،
مثل شبكات إمداد المياه والكهرباء.
...(وال) ...

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