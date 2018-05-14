هبوط طائرة صينية اضطراريا بسبب انفصال زجاج عن قمرة القيادة.





بكين 14 مايو 2018 ( وال) - أعلنت إدارة الطيران المدني الصينية أن طائرة

تابعة لخطوط طيران سيتشوان هبطت اضطراريا في مدينة تشنغدو بجنوب غرب

البلاد اليوم الاثنين بعد انفصال زجاج على الجانب الأيمن من قمرة

القيادة.

وأضافت أن أحد أفراد الطاقم أصيب أيضا أثناء الهبوط لكنها لم تدل

بتفاصيل عما تسبب في انفصال الزجاج.

وأشارت الإدارة إلى أن طائرة الرحلة 3يو8633 التابعة لخطوط طيران سيتشوان

أقلعت من بلدية تشونغتشينغ بوسط الصين صباح اليوم وكانت في طريقها إلى

مدينة لاسا عاصمة التبت.

من جهتها قالت خطوط طيران سيتشوان عبر حسابها الرسمي على موقع ويبو إن

الطائرة أصيبت "بعطل فني" لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

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