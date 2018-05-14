وزير الداخلية يتابع الوضع الامني بمدينة سرت .





سرت 14 مايو 2018(وال)- تابع وزير الداخليه بحكومه الوفاق " العميد

عبدالسلام عاشور" الوضع الأمني بمدينة سرت خلال اجتماع عقده مع عميد

البلديه" مختار المعداني".. مؤكدا حرص الوزارة على دعم الاستقرار

واستثباب الامن بالمدينة .

كما تناول الاجتماع سبل دعم مديريه أمن سرت بالاجهزه والمعدات

ووسائل النقل الخاصه بمراكز الشرطه بالبلديه وقسم المرور .. وايضاً

تفعيل مكتب الهيئة الوطنية للسلامة .

وأشاد وزير الداخلية بالدور الذي تقوم به مديريه الامن من تفعيل الأجهزه

والمجاهرة بالامن داخل نطاق بلدية سرت.

... (وال - سرت)...