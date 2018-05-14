وزير الداخلية يتابع الوضع الامني بمدينة سرت .
الإثنين ، 14- 05- 2018 - 09:14:00
سرت 14 مايو 2018(وال)- تابع وزير الداخليه بحكومه الوفاق " العميد
عبدالسلام عاشور" الوضع الأمني بمدينة سرت خلال اجتماع عقده مع عميد
البلديه" مختار المعداني".. مؤكدا حرص الوزارة على دعم الاستقرار
واستثباب الامن بالمدينة .
كما تناول الاجتماع سبل دعم مديريه أمن سرت بالاجهزه والمعدات
ووسائل النقل الخاصه بمراكز الشرطه بالبلديه وقسم المرور .. وايضاً
تفعيل مكتب الهيئة الوطنية للسلامة .
وأشاد وزير الداخلية بالدور الذي تقوم به مديريه الامن من تفعيل الأجهزه
والمجاهرة بالامن داخل نطاق بلدية سرت.
... (وال - سرت)...