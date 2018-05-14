الكونجو والأمم المتحدة تنشران متخصصين لمواجهة انتشار للإيبولا .





كينشاسا 14 مايو 2018 ( وال ) -بدأت جمهورية الكونجو الديمقراطية

ووكالات في الأمم المتحدة أمس الأحد في نشر فرق طوارئ من المتخصصين

لمحاولة منع انتشار تفش للإيبولا يشتبه في أنه أصاب أكثر من 30 شخصا.

وقال وزير الصحة " أولي إلونجا كالينجا " "يجب أن نحشد جهودنا بسرعة

ونواكب أنفسنا مع خطة الرد الحكومية لمكافحة هذا الانتشار الجديد

بفاعلية".

وأبلغت الكونجو للمرة الأولى عن التفشي المتركز حول قرية ايكوكو

إيمبنجي قرب بلدة بيكورو يوم الثلاثاء الماضي .

وبلغت عدد الحالات المشتبه بها 32 حالة بما يشمل 18 حالة وفاة منذ

الرابع من أبريل الماضي ، ولم يتم بعد ربط حالات توفيت في يناير

بالانتشار الحالي للمرض.

ويسابق المسؤولون الزمن للحيلولة دون خروج الفيروس عن السيطرة كما حدث

في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016 عندما قتلت الإيبولا أكثر من 11300

شخص في غينيا وسيراليون وليبيريا.

وتعرضت منظمة الصحة العالمية لانتقادات بشأن رد فعلها لانتشار المرض

مما دفعها للتحرك بسرعة.

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