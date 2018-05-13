انطلاق مباريات الأسبوع الأول من الدوري الرباعي (تفادي الهبوط) لكرة القدم غدا الاثنين.





طرابلس 13 مايو 2018 (وال)- تنطلق يوم غد الاثنين أولى منافسات الأسبوع

الأول من مرحلة ذهاب الدوري الرباعي (تفادي الهبوط) من مسابقة الدوري

الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018، بإجراء مباراتين، حسب ما

أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم اليوم الأحد.

وستقام المباراتان المقررتان على تمام الساعة الخامسة مساء حسب

الملاعب التالية :.

- فريق نجوم اجدابيا يلتقي فريق رفيق، على ملعب شهداء بنينا، بإدارة طاقم

يقوده حكم وسط محمد عبد الله والمساعدان عبد الباسط سعيد وعطية عثمان

وحكم رابع نصيب الهواري والمراقب شعبان الصادق.

- فريق الترسانة يلتقي فريق النجمة، على ملعب طرابلس الدولي، بإدارة طاقم

يقوده حكم وسط خليل سليمان والمساعدان محمد بالنور وعبدالعزيز الأزيرق

وحكم رابع عبد المؤمن الراعي والمراقب فوزي الشحومي.

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