مدرب جديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.





طرابلس 13 مايو 2018 (وال)- وقع رئيس الاتحاد العام لكرة القدم "جمال

الجعفري" مساء أمس بفندق المهاري بطرابلس عقدا مع المدرب البلجيكي

الجزائري الأصل "عادل عمروش" لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وقد سبق لـ "عمروش" أن درب منتخب كينيا وقاده إلى تحسين مستواه في

التصنيف العالمي من 95 إلى 38 في عام واحد، ودرب أيضا منتخب بوروندي.

كما يعمل محاضرا معتمدا في الاتحاد البلجيكي لكرة القدم والاتحاد

الأوروبي لكرة القدم، وحصل على بطولتين في الكونغو مع موتيما بامبي كأس

الكونغو والسوبر، وحصل على لقب أحسن مدرب في الجزائر 2013، ولقب أحسن

مدرب لشرق أفريقيا، كما أحرز كأس السيكافا مع كينيا.

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