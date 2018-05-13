اتحاد السباحة والغوص يطلب كشوفات سباحي النوادي للفئات السنية.







طرابلس 13 مايو 2018 (وال)- طالب الاتحاد العام للسباحة والغوص رؤساء

الاتحادات الفرعية للسباحة بالمناطق بإحالة كشوفات السباحين التابعين لكل

ناد حسب الفئات السنية في موعد أقصاه يوم 27 مايو الجاري.

جاء ذلك في خطاب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام للسباحة "عبد

الحكيم محيريق" الموجه اليوم الأحد إلى رؤساء الاتحادات الفرعية

بالمناطق، بشأن إحالة كشوفات السباحين في الموعد المحدد، وتحمل مسؤولية

التأخير في ذلك.

وكان الاتحاد العام للسباحة والغوص قد حدد يوم الثلاثاء الماضي

البرنامج العام ولائحة المسابقات العامة للموسم الرياضي 2018.

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