لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء - مصراته تناقش تطورات ميثاق "حسن الجوار".







طرابلس 13 مايو 2018 (وال) -ناقشت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء

مصراته آخر تطورات ميثاق حسن الجوار ونتائج اجتماع الطرفين تمهيدا

لاعتماده.

وبحثت اللجنة، في اجتماعها الخميس، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس،

البند الخاص بإزالة الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة تاورغاء من قبل المركز

الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام المكلف من اللجنة.

وناقشت اللجنة المشاكل التي تعرقل تنفيذ مهام الجهات الحكومية المعنية

بعملها نتيجة غياب التغطية الأمنية للمنطقة العسكرية الوسطي المكلفة

بتأمين منطقة تاورغاء من قبل المجلس الرئاسي.

وتطرق الاجتماع إلى ملف المفقودين، حيث رحبت بالإجراءات المتخذة من

قبل المجلس الرئاسي ووزير الدولة لشؤون الشهداء والجرحى في تفعيل هيئة

البحث عن المفقودين بتكليف فريق عمل من الهيئة من مدينة مصراته للبدء في

عمليات المسح والبحث في منطقة تاورغاء.

وتابعت اللجنة، ملف المتضررين من الطرفين، حيث أحالت بعض الملفات

لوزارة الصحة، تمهيداً لتسهيل إجراءات العلاج للمتضررين.



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