وزارة الصحة بحكومة الوفاق : تزويد عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بمولدات كهربائية.





طرابلس 13 مايو2018 ( وال) - أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني عن

تزويد عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بمولدات كهربائية لمساعدتها على

الاستمرار في تقديم خدماتها للحالات المرضية وتجنيبهم مضاعفات أزمات

انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن عدد

مولدات الكهرباء الموزعة بلغ 20 مولدا ، تكفلت إدارة المشروعات بتوريدها

من شركة الإنشاءات الكهربائية التابعة للشركة العامة للكهرباء.

وأضافت أن من بين الجهات التي حصلت على المولدات الكهربائية، مستشفى

العيون بطرابلس، والمركز الوطني للقلب تاجوراء، و7 مستشفيات قروية موزعة

بمناطق مختلفة، بالإضافة إلى مركز سبها الطبي ومركز الأمومة والطفولة في

العجيلات.



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